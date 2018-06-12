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Проект «Ингури ГЭС – аттракция мирового уровня» завершен (Видео)
12.06.2018 12:49
Детальное проектирование «Ингури ГЭС», как аттракции мирового уровня, завершено, — информацию генеральный директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии распространяет на своей странице.
По информации Николоза Андидзе, физические работы начнутся в ближайшем будущем.
Инфраструктуры плотины «Ингури ГЭС» включает в себя смотровые площадки, канатную дорогу, научный центр, открытые концертные пространства и самый высокий в мире лифт на плотине. Концепция развития также предусматривает использование плотины для разных инсталляционных и изобразительных мероприятий.
Арочной плотине «Ингури ГЭС» постановлением правительства Грузии был присвоен статус памятника национальной категории 4 сентября 2015 года.
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