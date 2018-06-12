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В 2017 году экономика Грузии испытала подъем


12.06.2018   16:39
В 2017 году экономика Грузии испытала подъем благодаря хорошим экспортным показателям, быстрорастущему туризму, росту прямых иностранных инвестиций и частных денежных переводов из зарубежных стран.

Об этом говорится в исследовании благосостояния населения детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«В этом же году, согласно базовым ценам, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии составил 38,042 млн. лари, что на 11,8% больше, чем в предыдущем году. По данным Национального статистического управления Грузии (Грузстат), в 2017 году реальный ВВП в годовом разрезе, увеличился на 5 %, а по данным 2015-2016 гг. темп его роста был ниже 3%. Улучшению экономического роста способствовали позитивные тенденции во внешнем секторе, в частности, рост экспорта (29,1%), частные денежные переводы (19,8%) и приток прямых иностранных инвестиций (16,2%). Экономический подъем также отразился на реальном темпе следующих секторов: строительный сектор - 11,2%, гостиницы и рестораны - 11.2%, финансовое посредничество- 9,2%, транспорт - , 7,2%, горнодобывающий сектор и добыча полезных ископаемых - 7,1%, торговые услуги - 6,6%, сектор недвижимости - 6.3%, легкой промышленности 5.0%. Сокращение дополнительной добавленной стоимости отмечено в сельском хозяйстве, в лесном секторе и рыболовстве (-2.7%) и переработке продуктов домохозяйства (-2,7%). Прогноз общего экономического положения на 2018 год положительный», говорится в исследовании.






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