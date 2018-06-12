Согласно законопроекту «О накопительной пенсии» граждане до 40 лет будут обязаны делать вклады в пенсионный фонд

12.06.2018 17:09 Согласно законопроекту «О накопительной пенсии», который сегодня рассматривают в парламентском комитете по вопросам здравоохранения, граждане до 40 лет будут обязаны делать вклады в пенсионный фонд.



Законопроект представляют министерства финансов и экономики. Что касается размера вклада, 2 процента внесет в фонд трудоустроенный, 2 процента – работодатель, а 2 процента – государство.



Сегодня же альтернативную версию законопроекта представит фракция «Грузинская мечта – Социал-демократы». По словам депутата Беки Нацвлишвили, их версия отличается и лучше отвечает на те вызовы, которые существуют в стране с этой точки зрения.



«Первое основное отличие заключается в том, что согласно нашей пенсионной реформе, в первый же год задействования системы, граждане получат увеличенную пенсию. Второе отличие основано на принципе солидарности, т.е. люди с малым доходом пропорционально получат более высокую пенсию исходя из того, чтобы существующее в стране неравенство снизилось хотя бы в пенсионном возрасте. Второе отличие заключается в том, что по нашему варианту данный фонд является более устойчивым и в нем накапливается больше денег. Соответственно, есть больше ресурсов для инвестиций», — заявил Нацвлишвили.



Вместе с тем, по его словам, согласно альтернативной версии, коэффициент накопления зарплаты будет гораздо выше.















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