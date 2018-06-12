Руководство Грузии не будет представлено на открытии газопровода TANAP

12.06.2018 19:31 В Турции, городе Ескишекир, сегодня будет открыт важнейший для Грузии и региональной энергетики проект, транс-анатолийский трубопровод (TANAP). На открытии трубопровода будут присутствовать Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, и Петро Порошенко, но высшие должностные лица с грузинской стороны на открытии не будут присутствовать.



По информации турецкой стороны, на церемониал открытия был приглашен Георгий Маргвелашвили, это подтверждают в администрации президента, но говорят, что в конечном итоге визит не состоялся.



В администрации правительства изданию "Табула" заявили, что визит Георгия Квирикашвили в Турцию не планируется. В Минэкономики тоже сказали, что первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили не планирует поездку в Турцию.



По "Южному коридору газа" должна осуществляться поставка азербайджанского газа Европе через Грузию и Турцию. Турецкая часть трубопровода называется TANAP. Его строительство обошлось 8,5 миллиардов долларов США. Затем он посредством транс-адриатического газопровода (ТАР) будет перегонять природный газ в Евросоюз. 58% трубопровода принадлежит азербайджанской государственной энергокомпании SOCAR, 30% правительству Турции, а 12% BP.



В Грузии в рамках проекта расширения Южнокавказского трубопровода вложена двухмиллиардная инвестиция.



Согласно прогнозу, после освоения второй фазы месторождения Шах-Дениз с 2019-2020 года совокупные объемы "опционного" и "дополнительного" газа для Грузии значительно возрастут - на 1,2 миллиарда кубических метров в год, а в перспективе - до 1,6 миллиардов кубических метров в год. В результате с учетом существующего договора поставки будет удовлетворен полный спрос "социального" сектора до 2026 года включительно.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

