Грузию с начала года посетили почти полмиллиона россиян

12.06.2018 19:37 Грузию в январе-мае 2018 года посетили 473,2 тыс. граждан России, что на 28% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает информационно-аналитический департамент МВД Грузии.



По данным ведомства, в мае количество гостей из РФ выросло по сравнению с маем прошлого года на 17,2% - до 116 тыс. человек, что является наивысшим майским показателем за последние 12 лет.



По количеству граждан, посетивших Грузию за пять месяцев текущего года, Россия занимает четвертую позицию после Азербайджана, Армении и Турции. Затем следуют визитеры из Ирана, Украины, значительно возрос турпоток из Южной Кореи, Китая, Кувейта, Израиля, Беларуси, а также из Германии, Великобритании, Латвии, Франции, Нидерландов, Италии и Польши.



Всего Грузию в январе-мае 2018 года посетили 2 млн 653,2 тыс. иностранцев, что на 13,8% больше, чем в январе-мае прошлого года. Из них число туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, выросло на 24,7% - до 1 млн 225 тыс. человек, транзитом побывали 547 тыс. человек (рост на 20%), остальные 881,2 тыс. - визитеры другой категории, количество которых снизилось на 1,3%.



В Национальной администрации туризма ожидают, что в этом году количество посещающих Грузию визитеров превысит 8 млн человек, а доходы от туризма составят более $3 млрд (примерно 18,5% прогнозируемого ВВП страны по итогам 2018 года).



В 2017 году Грузию посетили 7 млн 556,3 тыс. иностранцев - на 18,8% больше, чем в предыдущем году, в том числе 1 млн 392,8 тыс. граждан РФ (рост за год на 34,1%).

















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