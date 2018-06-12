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Турция запустила газопровод в обход России


12.06.2018   20:25
В турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«TANAP результат наших общих усилий, а также предвестник новых проектов», — объявил во время церемонии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и напомнил, что этот газопровод также называют «энергетическим Шелковым путем». По словам турецкого лидера, первоначальная пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров газа в год, большая часть газа (10 миллиардов) пойдет в Европу.

Также Эрдоган подчеркнул, что благодаря TANAP, страна превратится из «транзитера газа, в государство, вносящее вклад в каждый этап энергетической цепи от производителя до потребителя».

TANAP является альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу — трубопроводу «Турецкий поток». Трансанатолийский трубопровод — часть Южного газового коридора. Предполагается, что по нему будет поставляться топливо из Каспийского региона через Грузию и Турцию в страны Евросоюза.






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