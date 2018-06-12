UNICEF: В Грузии доходы домашних хозяйств возросли значительно

12.06.2018 21:37 Согласно "Исследованию благосостояния населения 2017" Детского фонда ООН (UNICEF), в 2017 году по сравнению с 2015 годом доходы домашних хозяйств Грузии значительно увеличились, и составили 771,9 лари.



По тому же исследованию, рост в основном вызван увеличением зарплаты и доходов самозанятых. Зафиксировалась тенденция, что местные домохозяйства стали менее зависимы от трансферов из-за рубежа, и получают больше дохода именно из собственного труда, что указывает на улучшение экономического положения в стране. Рост возмещения труда означает больше распоряжаемого дохода, что весьма важно. Возрос также размер социального пособия.



По исследованию, в отчетный период доходы от зарплаты в номинальном выражении увеличились на 31%. Они выросли на 95 лари, и составили 403 лари. Примечательно, что непосредственно рост заработной платы в увеличении общей выручки в номинальном росте составил 15,6%.



В исследовании сказано, что также значительно увеличились доходы, полученные из самозанятости. Рост составил 51 лари, и составил 147 лари. Его доля в номинальном росте доходов составляла 8,4%, а в реальном росте 6,9%.



Согласно исследованию, на 30 лари увеличились социальные выплаты, и составили 173 лари. Это обстоятельство указывает на рост социального направления в общих бюджетных расходах с точки зрения перераспределения доходов страны.



Исследование показывает, что бюджет страны стал более социальным, и ориентированным на преодоление бедности.



"Доля высоких социальных выплат указывает на то, что помощь, оказанная беднейшему населению государством, увеличилась"- сказано в исследовании.

















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