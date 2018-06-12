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Порошенко надеется на поставки газа Украине через TANAP


12.06.2018   21:59
Украина рассчитывает в будущем на поставки газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Украина полностью поддерживает этот проект... и сегодня мы согласились, что мы будем более чем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию, Румынию поставки газа", - сказал П.Порошенко на церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) во вторник в Турции.

Он отметил, что Украина поддерживает европейские начинания в диверсификации поставок энергоресурсов.

Церемония открытия TANAP состоялась в турецком городе Эскишехир с участием президентов Турции и Азербайджана.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит минимум 16 млрд куб. м, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд куб. м газа в год, а затем - до 31 млрд куб. м.






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