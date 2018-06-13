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Сакстат - Внешнеторговый оборот за январь-май вырос на 24,5 %
13.06.2018 11:56
По данным Сакстат, в январе-мае 2018 года внешнеторговый оборот Грузии (исключая недекларированную торговлю) составил 4 894 миллиарда долларов США. Это на 24,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно статистике, экспорт составил 1 284 млрд долларов (на 28,0% больше), импорт — 3,6 млрд (на 23,3% больше).
Отрицательный торговый баланс в январе-мае 2018 года составил 2,3 млрд. долларов, что составляет 47,5 % от внешнеторгового оборота.
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