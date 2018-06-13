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В Сачхере осуществляется несколько масштабных инфраструктурных проектов
13.06.2018 14:35
В Сачхере осуществляется несколько масштабных инфраструктурных проектов. Через несколько дней завершится асфальтирование около 6 км автомобильной дороги, которая связывает села Модзви и Джалаурти. Для этого из Фонда муниципального развития было потрачено 2 млн 200 000 лари. Также проходит строительство 5-киллометровой дороги, которая свяжет административные единицы Мерджеви и Чорвила.
Данный участок до этого был амортизирован, из-за чего у населения и транспортных средств были проблемы с передвижением. Данным участком дороги будет пользоваться население трех сел: Мерджеви, Саирхи и Чорвила.
В городе Сачхере активно проходят работы по реабилитации и благоустройству скверов. Зоны отдыха появятся на улицах Гомартели и Дурмишидзе.
Проекты финансируются при участии Фонда регионального развития и 5%-ого софинансирование местного бюджета. Сумма состовляет около 217 000 лари.
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