Страны ЕС единогласно поддержали план по введению пошлин на товары из США

14.06.2018 20:23 Страны Евросоюза единогласно поддержали план по введению импортных пошлин на товары из США, сообщает агентство Reuter со ссылкой на источники в ЕС. Общая сумма пошлин составит € 3,3 млрд. Они могут быть введены в конце июня — начале июля.



Теперь решение требует одобрения Европейской комиссии. Ее следующее заседание состоится 20 июня.



США ввели пошлины на импорт в страну стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики в начале лета. Те объявили об ответных мерах. Из-за торговой войны между США, Европой и Канадой международные инвесторы начали сокращать вложения в акции европейских компаний и компаний других развитых стран.















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