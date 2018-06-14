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Нацбанк Грузии стимулирует привлечение средств в лари


14.06.2018   22:42
Национальный банк Грузии снизил минимальные резервные требования в местной валюте с 7% до 5% с целью привлечения средств в лари, сообщили 13 июня в пресс-службе комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка.

В материалах финансового регулятора отмечается, что при выборе жесткой денежно-кредитной политики специалисты Нацбанка руководствовались высокой волатильностью на международном финансовом рынке, высокими рисками инфляционного давления и другими факторами.

Отметим, по итогам первых пяти месяцев 2018 года годовая инфляция в Грузии составила 2,5%, приблизившись к целевому показателю в 3%. Ставка рефинансирования составляет 7,25%.






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