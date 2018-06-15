|
|
Эксперты по экономике скептически относятся к назначению нового премьер-министра
15.06.2018 11:03
Эксперты по вопросам экономики скептически относятся к кандидатуре экс-министра финансов Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра.
В разговоре с "Коммерсант" экономист Звиад Хоргуашвили заявил, что лично не знаком с Мамукой Бахтадзе, но считает, что он политик "левых" взглядов, и это не будет полезно стране с такой экономикой, как Грузия.
"Если рассмотреть деятельность Мамуки Бахтадзе, он был назначен генеральным директором "Железной дороги Грузии", и успешный проект превратил в убыточный. С 2012 года количество грузов, перевезенных железной дорогой Грузии сократилось, и финансовое положение компании ухудшилось. Потом неожиданно Бахтадзе назначили министром финансов.
У него были несколько интересных законодательных поправок с точки зрения снижения налогов, но я не могу положительно оценить ужесточение банковских регуляций, поскольку все исследования явствуют, что населению необходима доступность на займы для существования. И когда "Грузинская мечта" говорит, нет, и перекрывает этот путь, это неприемлемо для меня, поскольку люди идут в банк за займом из-за нужды"- говорит Звиад Хоргуашвили.
По мнению экономиста, если власть не изменит видение, кадровые изменения не сдвинут экономику.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна