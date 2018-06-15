Эксперты по экономике скептически относятся к назначению нового премьер-министра

15.06.2018 11:03 Эксперты по вопросам экономики скептически относятся к кандидатуре экс-министра финансов Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра.



В разговоре с "Коммерсант" экономист Звиад Хоргуашвили заявил, что лично не знаком с Мамукой Бахтадзе, но считает, что он политик "левых" взглядов, и это не будет полезно стране с такой экономикой, как Грузия.



"Если рассмотреть деятельность Мамуки Бахтадзе, он был назначен генеральным директором "Железной дороги Грузии", и успешный проект превратил в убыточный. С 2012 года количество грузов, перевезенных железной дорогой Грузии сократилось, и финансовое положение компании ухудшилось. Потом неожиданно Бахтадзе назначили министром финансов.



У него были несколько интересных законодательных поправок с точки зрения снижения налогов, но я не могу положительно оценить ужесточение банковских регуляций, поскольку все исследования явствуют, что населению необходима доступность на займы для существования. И когда "Грузинская мечта" говорит, нет, и перекрывает этот путь, это неприемлемо для меня, поскольку люди идут в банк за займом из-за нужды"- говорит Звиад Хоргуашвили.



По мнению экономиста, если власть не изменит видение, кадровые изменения не сдвинут экономику.

















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