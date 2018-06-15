Финансирование проектов в Грузии в 2019-2021 годах превысит 1,2 миллиарда долларов США

15.06.2018 19:03 Президент Азиатского банка развития (ADB) Такэхико Накао предполагает, что в 2019-2021 годах финансирование банком проектов в Грузии превысит 1,2 миллиарда долларов США. Об этом он заявил на брифинге в Министерстве финансов Грузии.



«У меня была очень хорошая и продолжительная дискуссия с Мамукой Бахтадзе о макроэкономической ситуации и структурных реформах. О том, какую помощь может оказать Грузии Азиатский банк развития», — отметил Такэхико Накао.



Президент ADB поздравил Мамуку Бахтадзе с выдвижением на пост премьер-министра и отметил, что банк продолжит оказывать поддержку стране.















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