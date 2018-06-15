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Дзидзигури объяснил, почему Тбилиси не был представлен на открытии TANAP на высоком уровне


15.06.2018   22:40
Неучастие Грузии на высоком уровне на официальной церемонии открытия проекта TANAP было связано с внутриполитической ситуацией в этой стране.

Как передает АПА, об этом заявил вице-спикер грузинского парламента, руководитель межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан Звиад Дзидзигури.

По его мнению, отсутствие на церемонии президента или премьер-министра Грузии не окажет негативного влияния на взаимоотношения Тбилиси с Азербайджаном и Турцией.
Отметим, что в Грузии несколько недель продолжались протесты граждан в связи с необъективным расследованием убийства в декабре прошлого года двух подростков. В результате этих акций генпрокурор страны подал в отставку.

А в минувшую среду в отставку ушел премьер-министр Георгий Квирикашвили со своим правительством. Фактор ухода правительства в отставку эксперты связывают с намерением лидера правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили вновь занять пост главы правительства.






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