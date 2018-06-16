Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Первый Всемирный форум инноваций туризма пройдет в Тбилиси


16.06.2018   18:25
Тбилиси этой осенью примет первый Всемирный форум инноваций индустрии туризма — Welcome Challenge. Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.

Welcome Challenge – это абсолютно новое международное мероприятие, которое объединит инвесторов и старт-аперов. Форум продлится четыре дня – с 23 по 26 октября. Ожидается, что на Welcome Challenge в Тбилиси съедутся участники 65 стран.

Помимо стартап-компаний, форум посетят ведущие эксперты индустрии туризма, представители крупных международных корпораций и финансовых компаний, которые ищут новые инвестиционные возможности.

«Для Грузии туризм — это особенный сектор. Туризм — очень большой источник трудоустройства и генерации доходов в нашу страну. Соответственно — это еще одна возможность для появления Грузии на туристической карте мира, как одного из важнейших игроков», — заявил министр экономики Дмитрий Кумсишвили.

В мероприятии примут участие порядка 30 самых успешных стартапов в сфере туризма. Масштабное мероприятие пройдет при поддержке Министерства экономики и устойчивого развития Грузии в рамках государственного проекта Check in Georgia.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украина начинает изучать опыт Национального банка Грузии
В 2017 году в Грузии функционировало 73 единицы холодильных хозяйств
ТВС-банк: Избыточная задолженность населения в основном связана с МФО
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
Хаджимба спасся бегством от грузинских насмешек
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции
Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении уволили главу Следственного комитета
В Армению прибудет делегация из девяти членов Европейского парламента
Россия запретила ввоз из Армении животных, птиц и рыб
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна