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Первый Всемирный форум инноваций туризма пройдет в Тбилиси
16.06.2018 18:25
Тбилиси этой осенью примет первый Всемирный форум инноваций индустрии туризма — Welcome Challenge. Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.
Welcome Challenge – это абсолютно новое международное мероприятие, которое объединит инвесторов и старт-аперов. Форум продлится четыре дня – с 23 по 26 октября. Ожидается, что на Welcome Challenge в Тбилиси съедутся участники 65 стран.
Помимо стартап-компаний, форум посетят ведущие эксперты индустрии туризма, представители крупных международных корпораций и финансовых компаний, которые ищут новые инвестиционные возможности.
«Для Грузии туризм — это особенный сектор. Туризм — очень большой источник трудоустройства и генерации доходов в нашу страну. Соответственно — это еще одна возможность для появления Грузии на туристической карте мира, как одного из важнейших игроков», — заявил министр экономики Дмитрий Кумсишвили.
В мероприятии примут участие порядка 30 самых успешных стартапов в сфере туризма. Масштабное мероприятие пройдет при поддержке Министерства экономики и устойчивого развития Грузии в рамках государственного проекта Check in Georgia.
"Новости-Грузия"
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