В мае объем денежных переводов в Грузию увеличился на 13%

16.06.2018 18:33 Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов в мае составил 130,4 миллиона долларов. Этот показатель на 13% (15 миллионов долларов) больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в сообщении на сайте Национального банка Грузии.



Лидирует по объему переводов в Грузию Россия. В мае 2018 года из этой страны перечислили 37,84 миллиона долларов.



Второе место занимают США, откуда в Грузию в мае перечислили 12,11 миллионов долларов. Далее следуют Греция — 11,71 миллиона долларов, Италия — 11,68 миллиона долларов, Турция — 10,02 миллиона долларов, Израиль — 9,43 миллиона долларов, Испания — 3,07 миллиона долларов, Германия — 2,8 миллиона долларов, Украина — 2,05 миллиона долларов.



Как отмечают в Нацбанке, 93,1% от общего объема денежных переводов приходится на 16 крупнейших стран-доноров. Объем трансфертов из каждой этих стран в мае 2018 года превысил 1 миллион долларов. В мае 2017 года доля упомянутых 16 стран составляла 93% от общего объема денежные переводы.



Из Грузии за границу в мае 2018 года перевели 19,6 миллиона долларов, на 1,2 миллиона больше, чем в мае прошлого года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

