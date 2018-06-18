Ингури ГЭС и плотина Гувера будут сотрудничать

18.06.2018 17:31 18 июня будет подписан Меморандум о сотрудничестве между главой Государственного бюро мелиорации США и председателем Совета директоров ООО "Туристический центр Ингури". Об этом сообщает Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии. По тому же сообщению, соглашение будет определять будущие планы партнерства между центральной администрацией плотины Гувера и руководящим ведомством туристического сайта Ингури ГЭС.



По информации агентства, грузинская делегация с 12 июня находится в Соединенных Штатах с целью познакомиться с американскими партнерами. В составе рабочей группы находятся директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николоз Антидзе, его заместитель Паата Долидзе, председатель Наблюдательного совета ООО Ингури ГЭС Леван Мебония, и председатель Совета директоров ООО "Туристический центр Ингури" Торнике Казарашвили. Они уже провели деловые встречи с администрацией Гувера, где грузинская сторона познакомилась с опытом управления инфраструктурой туризма на гидро инженерном сооружении, расположенном в штате Невада.



Со своей стороны, как сообщает агентство, американская сторона, которая уже несколько месяцев активно интересуется проектом, ознакомилась с недавно разработанной проектной документацией туристической зоны Ингури ГЭС. Члены администрации Гувера на месте ознакомятся с начальным этапом реализации проекта, подготовленного эстонской компанией "Коко Архитектис". Их визит на арочную плотину реки Ингури планируется в ноябре текущего года.



Плотина Гувера - гидроэлектростанция, расположенная на реке Колорадо, которая соединяет два штата США - Аризону и Неваду. Высота арочной плотины 221 метр. В 1981 году она вошла в Национальный список исторических памятников США. А в 1985 году ей было присвоено звание "Национальной исторической достопримечательности". С тех пор на гидро инженерном сооружении активно развита туристическая инфраструктура. Туристический сайт плотины Гувера ежегодно посещают 8 миллионов визитеров.



Работа по проектированию "Аттракции мирового класса" на плотине Ингури ГЭС фактически завершена, и ее официально представят в конце июля.



Согласно этой концепции, туристическая инфраструктура Ингури ГЭС включает смотровые площадки, канатную дорогу, научный центр, открытое концертное пространство, навигационную инфраструктуру, высокий лифт, и несколько аттракционов, содержащих экстремальные компоненты. На работах будут задействованы около 200 местных жителей.

















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