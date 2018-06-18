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В Минэрнего обсудили воспросы строительства ЛЭП Армения-Грузия
18.06.2018 22:25
Министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян принял регионального директора немецкого банка развития KFW Олафа Чимелку.
Как сообщили Новости Армении-NEWS.am в пресс-службе ведомства, обсуждался ряд вопросов, связанных с реализацией программы строительства ЛЭП Армения-Грузия мощностью в 400 КВт.
Приветствуя гостя, Григорян отметил, что высоко оценивает сотрудничество с банком и выразил уверенность, что оказываемое правительством Германии и банком KFW содействие отрасли энергетики Армении и впредь будет продолжительным и эффективным.
Олаф Чимелка выразил надежду, что связанные с программой технические проблемы в будущем получат окончательное решение, в результате которого программа войдет в этап реализации.
В этом контексте министр отметил, что армянская сторона заинтересована в вопросе претворения программы в жизнь, учитывая, что строительство ЛЭП позволит расширить региональное сотрудничество, и станет связующим звеном между энергетическими системами Ирана, Грузии и России.
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