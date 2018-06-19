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Бахтадзе предлагает создать новый таможенный и налоговый кодексы


19.06.2018   21:03
Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе выступает с инициативой создания нового таможенного и налогового кодекса с участием частного сектора.

Как заявил Мамука Бахтадзе в парламенте, сегодня бизнес очень беспокоит оперативность решений. В том числе в тех случаях, когда дела рассматриваются в суде.

«Подготовлены законодательные поправки, согласно которым, в системе общих судов будут сформированы коммерческие палаты. Палаты будут специализироваться на рассмотрении коммерческих и налоговых дел. Соответственно, в результате реформы, значительно вырастет качество и скорость правосудия по коммерческим и налоговым тяжбам. Это – очень важная реформа, которую ждет грузинский бизнес, и мы должны осуществить это как можно скорее и скоро это будет одна из первых инициатив, которую мы обязательно внедрим. То же самое могу сказать о реформе системы неплатежеспособности, здесь тоже у нас есть очень важный компонент.

У нас есть очень важный компонент чтобы эффективно развивать рыночную экономику. Без наличия эффективной системы платежеспособности, естественно, развитие рыночной экономики не может быть успешным до конца. Одна из важнейших реформ экономического характера, которой я также хочу поделиться, касается одного важного момента, на котором основана наша бизнес-среда. Это – наш налоговый и таможенный кодекс, который больше не может отвечать тем вызовам и ожиданиям, которые сегодня есть в нашем обществе. Он устарел. Соответственно, моя инициатива – создать на открытой платформе, вместе с частным сектором новый таможенный и налоговый кодекс», — заявил Мамука Бахтадзе.






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