Бахтадзе обещает списать с компаний «необоснованно начисленные» в 2011-2012 годах налоговые задолженности

20.06.2018 12:32 Одной из первых инициатив, которую осуществит правительство Грузии, будет то, что мы спишем с компаний налоговую задолженность, совершенно необоснованно начисленную в 2011-2012 годы, вызвавшую остановку многих из них - заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе на заседании фракции "Национальное движение", представляя правительственную программу "Свобода, быстрое развитие, благосостояние".



Мамука Бахтадзе говорил с оппозиционными депутатами об оздоровлении сектора экономики, и создании рабочих мест.



"В связи со свободным рынком я думаю, что нам по наследству достались несправедливые правила игры в значительной части секторов экономики. Мы стараемся исправить все это. Конкретный пример того, что одной из первых инициатив, которую осуществит правительство Грузии, будет списание совершенно необоснованно начисленных в 2011-2012 годы налоговых задолженностей, вызвавших остановку очень многих компаний, и мы дадим этим компаниям возможность экономически развиваться, и создавать рабочие места. Если вас интересует сумма, до 1 января 2013 года это 450 миллионов лари, и касается 36 000 плательщиков.



Когда мы говорим о рабочих местах, надо хорошо понимать, что малый и средний бизнес является единственным источником для того, чтобы мы в Грузии создали рабочие места в том количестве, которое нужно для преодоления бедности. В том статус-кво, которое нам досталось, когда у индивидуального предпринимателя и малого бизнеса налоговое бремя было больше, чем у крупного бизнеса, достичь этого было трудно. У нас был, и есть хороший темп роста экономики, но ему не хватает инклюзивности, включенности"- заявил Мамука Бахтадзе.

















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