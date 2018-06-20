Амнистии поощрят недобросовестных плательщиков - Бизнес Ассоциация

20.06.2018 17:54 «Наша первая идея - полностью списать со всех плательщиков налоговую задолженность, существующую до 1 января 2013 года» - заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе в своей речи на заседании парламентского большинства.



Представитель Бизнес ассоциации Грузии Зураб Лалазишвили скептически относится к списанию налоговых задолженностей, и считает, что амнистии поощряют недобросовестных плательщиков.



"Важно, что будет прописано в документе. Когда мы говорим о налоговом обязательстве, мы имеем дело с несколькими типами обязательств: признанными, и непризнанными. Когда мы говорим о признанных обязательствах, подразумеваем основную сумму, штраф. Поэтому важно, о каком компоненте идет разговор. Вообще, я не приветствую списание долгов, и считаю, что это поощряет недобросовестных плательщиков. Но если разговор идет о специфических случаях, например, о штрафах, срок давности которых истек, мы все равно ничего из этого не получим, поэтому это надо предусмотреть"- заявил Зураб Лалазишвили.



Позиция бизнесмена Анзора Коколадзе отличается от мнения Лалазишвили. Основатель "Техно бум" заявляет, что у остановленных компаний появится шанс возобновить деятельность, что, по словам бизнесмена, будет на пользу экономическому положению страны.



"Факт, что в 2011-2012 годы на компании незаконно начисляли налоги, и это массово происходило, соответственно многие компании несправедливо были остановлены из-за того, что на них неправильно возложили налог. Если тем самым заработают некоторые компании, это стоит приветствовать"- заявил Анзор Коколадзе.



Одним из таких остановленных бизнесов является горнолыжный курорт в Аджарии "Гомардули", который пять лет, как находится под арестом из-за неоплаты налога на землю. Курорт был открыт в конце 2017 года по инициативе председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе, были списаны долги, и снят арест. Но через несколько месяцев вновь наложили арест на объект.



В администрации курорта сегодня считают, что предположительно этот шаг правительства Аджарии был частью пиара. Один из руководителей "Гомардули" приветствует инициативу Бахтадзе. По заявлению Бадри Катамадзе, анонсированная налоговая амнистия имеет жизненное значение для функционирования туристического объекта.



"Если этот вопрос будет решен, это будет на пользу для населения высокогорного региона, и наш вопрос исправится, так же как села, и района. Бизнес освободится от налога, который мешает нам функционировать, это имеет огромное значение для нас"- заявил Бадри Катамадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

