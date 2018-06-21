По обороту игорной индустрии Грузия выходит на лидерские позиции

21.06.2018 11:17



За счет чего мог бы вырасти доход индустрии?



Уже несколько лет в стране идут активные споры относительно того, стоит ли проводить легализацию онлайн-казино. Площадки в Сети могли бы стать солидным источником поступлений в казну, но выведение их из тени способно иметь далеко не самые благоприятные социальные последствия. В этой связи гемблерам, не имеющим времени и других возможностей для походов в реальные залы, остается брать себе на вооружение предложения сайтов, где игровые автоматы представлены не в денежных, а в демонстрационных версиях.



Демо-версии слотов пользуются в последние годы широким спросом среди нескольких категорий игроков. Тренировочные аппараты привлекают внимание как профессиональных участников рынка, так и любителей. И если первым они позволяют в комфортной обстановке проводить знакомство с новинками отрасли, то вторым открывают отличные перспективы для запоминающегося времяпрепровождения. Последний момент обеспечен рядом факторов, на которых имеет смысл остановиться детальнее.



Демо-версии представлены на специализированных сайтах в большом количестве, в десятках тематик и от самых популярных разработчиков. За счет этого буквально каждый человек имеет шанс подобрать что-то по вкусу и даже под конкретное настроение. Также важно то, что подобные аппараты хотя и являются тренировочными, не предполагают никаких материальных рисков, с их помощью легко попасть в азартную волну. Для данных целей предусмотрены счета, которые пополняются на тысячу кредитов при запуске нового раунда. Эти единицы позволяют видеть, в какую сторону движется гемблер, близок ли он к успеху или к полному провалу. Дополнительно игроков привлекает тот факт, что на площадках с демонстрационными версиями можно проводить столько времени, сколько хочется самому пользователю, без малейших ограничений.



Несмотря на то, что в Грузии онлайн игровые автоматы на денежной основе временно не получили легализации, страна находится в числе мировых лидеров игорной индустрии. Так, согласно представленной недавно информации официальной статистики, последняя пятилетка позволила сформировать в этой сфере оборот на уровне 3,687 млрд. долларов. Как отмечают эксперты, данный показатель серьезно увеличился именно за 2017 год, в чьих рамках составил около 800 млн. долларов. Что интересно, оборот в азартном направлении сейчас стал выше значений в сферах размещения туристов, общественного питания и реализации горючего.Уже несколько лет в стране идут активные споры относительно того, стоит ли проводить легализацию онлайн-казино. Площадки в Сети могли бы стать солидным источником поступлений в казну, но выведение их из тени способно иметь далеко не самые благоприятные социальные последствия. В этой связи гемблерам, не имеющим времени и других возможностей для походов в реальные залы, остается брать себе на вооружение предложения сайтов, где игровые автоматы представлены не в денежных, а в демонстрационных версиях.Демо-версии слотов пользуются в последние годы широким спросом среди нескольких категорий игроков. Тренировочные аппараты привлекают внимание как профессиональных участников рынка, так и любителей. И если первым они позволяют в комфортной обстановке проводить знакомство с новинками отрасли, то вторым открывают отличные перспективы для запоминающегося времяпрепровождения. Последний момент обеспечен рядом факторов, на которых имеет смысл остановиться детальнее.Демо-версии представлены на специализированных сайтах в большом количестве, в десятках тематик и от самых популярных разработчиков. За счет этого буквально каждый человек имеет шанс подобрать что-то по вкусу и даже под конкретное настроение. Также важно то, что подобные аппараты хотя и являются тренировочными, не предполагают никаких материальных рисков, с их помощью легко попасть в азартную волну. Для данных целей предусмотрены счета, которые пополняются на тысячу кредитов при запуске нового раунда. Эти единицы позволяют видеть, в какую сторону движется гемблер, близок ли он к успеху или к полному провалу. Дополнительно игроков привлекает тот факт, что на площадках с демонстрационными версиями можно проводить столько времени, сколько хочется самому пользователю, без малейших ограничений.











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