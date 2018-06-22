Никол Пашинян принял основателя-председателя авиакомпании «Армения» Тамаза Гаиaшвили

22.06.2018 13:45 Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял основателя-председателя авиакомпании «Армения» Тамаза Гаиaшвили.



Как сообщили в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего развития авиационной сферы в Армении и отметил, что правительство РА обсуждает с представителями сферы возможные шаги, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности в сфере авиаперевозок.



Тамаз Гаиaшвили представил Николу Пашиняну деятельность и предстоящие проекты авиакомпании «Армения».



В ходе встречи собеседники обсудили разные вопросы, связанные с возможностями развития сферы.















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