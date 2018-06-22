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Никол Пашинян принял основателя-председателя авиакомпании «Армения» Тамаза Гаиaшвили
22.06.2018 13:45
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял основателя-председателя авиакомпании «Армения» Тамаза Гаиaшвили.
Как сообщили в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего развития авиационной сферы в Армении и отметил, что правительство РА обсуждает с представителями сферы возможные шаги, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности в сфере авиаперевозок.
Тамаз Гаиaшвили представил Николу Пашиняну деятельность и предстоящие проекты авиакомпании «Армения».
В ходе встречи собеседники обсудили разные вопросы, связанные с возможностями развития сферы.
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