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Лашхи: Грузия намерена улучшить бизнес-атмосферу в стране
22.06.2018 20:01
Грузия является одним из лидеров в применении системы блокчейна в стране. Как передает Report, об этом на пленарной сессии Инициативы по реформе в регионе CAMCA (Reform initiatives in the CAMCA region) в рамках регионального форума CAMCA в Баку заявила глава департамента международных отношений Агентства инноваций и технологий Грузии Мариам Лашхи.
По ее словам, Грузия намерена улучшить существующую в стране бизнес-атмосферу, сделать ее более благоприятной.
"Для этого мы боремся с излишним бюрократизмом и безусловно коррупцией".
По словам Лашхи, данные процессы также могут ускорить развитие в цифровой сфере, что в свою очередь обеспечит прозрачность действий, транспарентность во всем.
"Ключевым вопросом также является превращение природного ресурса в человеческий капитал", - подытожила она.
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