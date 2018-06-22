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Лашхи: Грузия намерена улучшить бизнес-атмосферу в стране


22.06.2018   20:01
Грузия является одним из лидеров в применении системы блокчейна в стране. Как передает Report, об этом на пленарной сессии Инициативы по реформе в регионе CAMCA (Reform initiatives in the CAMCA region) в рамках регионального форума CAMCA в Баку заявила глава департамента международных отношений Агентства инноваций и технологий Грузии Мариам Лашхи.

По ее словам, Грузия намерена улучшить существующую в стране бизнес-атмосферу, сделать ее более благоприятной.

"Для этого мы боремся с излишним бюрократизмом и безусловно коррупцией".

По словам Лашхи, данные процессы также могут ускорить развитие в цифровой сфере, что в свою очередь обеспечит прозрачность действий, транспарентность во всем.

"Ключевым вопросом также является превращение природного ресурса в человеческий капитал", - подытожила она.






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