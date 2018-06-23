Мэрия Тбилиси представит через несколько дней план решения проблемы заброшенных строений

23.06.2018 12:48 Мэрия Тбилиси представит через несколько дней план решения проблемы заброшенных строений в столице, — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, заброшенные здания, с одной стороны, уродуют внешний вид города а, с другой стороны, являются источником антисанитарии.



«Мы имеем в городе заброшенные строительства. К сожалению, такие объекты есть в каждом районе, что создает две проблемы — уродуется внешний вид города, а для людей, живущих поблизости — это проблемы антисанитарии, мусора, появления пресмыкающихся, и эта очень сложная ситуация.



Мы осудили этот вопрос с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, и у нас есть полная поддержка со стороны центрального правительства, и вскоре мы представим конкретное видение того, что необходимо сделать для решения этой проблемы», — сказал Каха Каладзе.















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