Экспорт из Грузии в мае 2018 года вырос на 50,2% - «Сакстат»

24.06.2018 18:48 Экспорт из Грузии составил более 323,3 миллиона долларов.



Поставки из Грузии в мае 2018 года выросли на 50,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили более 323,3 миллиона долларов – это рекордный показатель экспорта, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



В целом, в январе-мае 2018 года грузинская продукция была вывезена на сумму около 1,29 миллиарда долларов, что на 28% больше по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики страны «Сакстат».



С начала года экспорт без реэкспорта составил 924,8 миллиона долларов, что на 15,6% больше аналогичного показателя за 2017 год.



Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров, в том числе медные руды, концентраты, ферросплавы, легковые автомобили, натуральные виноградные вина, лекарственные средства, минеральные воды, обработанное или полу обработанное золото, лесные и другие орехи,мед и т. д.



Экспорт медных руд и концентратов в январе-мае 2018 года вырос на 6,7%, ферросплавов — на 23%, легковых машин — на 83%, натуральных виноградных вин – на 36,6%, спиртных напитков – 23,3%, минеральных вод – на 16% и так далее.



В то же время экспорт лекарственных средств снизился за этот период на 5%.



С начала 2018 года в Грузию завезли продукцию примерно на 3,611 миллиарда долларов — на 23,4% больше, чем за январь-май 2017 года.



В страну завозится нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеница, электроэнергия, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.



Импорт нефти и нефтепродуктов за январь-май 2018 года вырос на 38,8%, легковых автомобилей – на 13%, нефтяных газов и газообразных углеводородов – почти на 1%, сотовых телефонов – на 9,6%, вычислительных машин — на 124%, пшеницы – на 23,5%.



В то же время импорт медных руд и концентратов за отчетный период снизился на 4%, а лекарственных средств – на 9%.



Внешнеторговый оборот Грузии за первые пять месяцев 2018 года вырос на 24,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил около 4,896 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).



Отрицательный торговый баланс Грузии в январе-мае 2018 года составил более 2,326 миллиарда долларов, что представляет собой 47,5% от всего внешнеторгового оборота.



Турция, Россия и Азербайджан остаются крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2018 года— в целом оборот с этими странами за январь-май 2018 года составил около 1,694 миллиарда долларов, что составляет более 34,6% от общего торгового оборота.



Внешнеторговый оборот с Турцией за январь-май 2018 года составил более 714,8 миллиона долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,6%. Торговый оборот между двумя странами за указанный период вырос на 21% по сравнению с январем-маем 2017 года.



В Турцию с начала 2018 года вывезли около 13,6 тысячи тонн медных руд и концентратов, около 13,9 тысячи тонн ферросплавов, более 28,6 тысячи тонн полуфабрикатов из нелегированной стали, 708,7 тонны трикотажных изделий и другие товары.



Из Турции за этот период завезли около 27,1 тысячи тонн труб из черного металла, 254,3 тонны лекарственных препаратов, 627 легковых автомобилей, более трех тысяч тонн изолированных проводов, кабелей и так далее.



Торговля между Грузией и Россией интенсивно растет – с начала 2018 года оборот между странами вырос на 24,5% по сравнению с январем-маем 2017 года и составил около 548,2 миллиона долларов – 11,2% от общего внешнеторгового оборота Грузии.



С начала 2018 года из Грузии в РФ вывезли около 48,3 тысячи тонн ферросплавов, около 30,7 тысячи тонн минеральной и питьевой воды, около 15,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 2 тысяч тонн крепких спиртных напитков и так далее.



Россия остается главным импортером грузинского вина — за январь-май 2018 года в РФ поставили более 20,439 миллиона бутылок вина, что на 38% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года.



Из России с начала года завезли более 217,2 тысячи тонн пшеницы, нефти и нефтепродуктов общим весом около 130 тысяч тонн, более 14,8 тысячи тонн подсолнечного масла, более 61,2 тысячи тонн кокса и полукокса из каменного угля и так далее.



Азербайджан на третьем месте — внешнеторговый оборот Грузии с соседней страной составил более 430,5 миллиона долларов, что составляет 8,8% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 50,7%.



С начала года в Азербайджан вывезли 2,786 тысячи легковых автомобилей, сигары, сигариллы, сигареты весом более 1, 647 тысячи тонн, около 1,037 тысячи тонн лекарственных средств, живой рогатый скот общим весом около 2,752 тысячи тонн, около 8,220 тысячи тонн прутьев из углеродной стали.



Из Азербайджана в январе-мае завезли около 794,2 тысячи тонн нефтяных газов и газообразных углеводородов, около 68,936 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, более 138,8 тысячи тонн цемента, около 46,872 тысячи тонн гипса, ангидрита и штукатурки и так далее.



В десятку торговых партнеров Грузии также входят:



Китай – около 398,9 миллиона долларов,



Украина – более 257,3 миллиона долларов,



Армения – около 215,2 миллиона долларов,



США – около 199,8 миллиона долларов,



Германия – более 188,8 миллиона долларов,



Болгария – более 146,4 миллиона долларов,



Франция – около 143 миллионов долларов.



Грузия успешно торгует со странами Евросоюза – внешнеторговый оборот в январе-мае 2018 года составил около 1,343 миллиарда долларов, что 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт из этой суммы составил 295,7 миллиона долларов – на 13,7% больше, а импорт – более 1, 047 миллиарда долларов, что на 25,9% больше.



Доля стран ЕС во всем внешнеторговом обороте Грузии составила 27,4%.



Грузия в 2014 году подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.



Грузия успешно торгует и со странами СНГ – торговый оборот с начала 2018 года составил более 1,676 миллиарда долларов, что на 32,6% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Экспорт составил – 584 миллионов долларов – на 52,3% больше по сравнению с январем-маем 2017 года, а импорт — более 1,092 миллиарда долларов, на 24% больше. Доля стран СНГ во всем внешнеторговом обороте Грузии составила 34,2%.



Рекордный рост экспорта в мае этого года министерство экономики и устойчивого развития объясняет несколькими факторами, в том числе и расширением географии рынков сбыта.



«В первую очередь нужно отметить, что выросла география стран, где у нас есть соглашения о свободной торговле, и этот список скоро увеличится Гонконгом и другими стратегическими рынками», — сказано в сообщении Минэкономики Грузии.



Кроме того, правительство, реализует программы поддержки бизнеса, которые способствуют производству продукции, ориентированной на экспорт.



«Вместе с тем, мы помогаем местным предпринимателям, чтобы они смогли освоить новые рынки сбыта», — говорится в сообщении.



Минэкономики Грузии отмечает, что экспорт Грузии характеризуется динамикой роста с 2016 года. В 2017 году экспорт увеличился на 29,3% и составил 2,731 миллиарда долларов. Росту экспорта наряду с другими факторами способствовало увеличение внешнего спроса на товары, экспортируемые из Грузии.



«Правительство Грузии активно работает над дальнейшим ростом и диверсификацией экспорта. Новые договора, оформленные в сфере свободной торговли, способствуют расширению рынков сбыта грузинской продукции, диверсификации экспортной продукции и создают возможность дополнительного роста для экспортного потенциала», — сказано в сообщении.















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