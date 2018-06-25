|
|
Открылась Кобулетская объездная дорога
25.06.2018 17:17
Открылась Кобулетская объездная дорога. 18-киллометровую дорогу запустили в эксплуатацию с сегодняшнего дня. Именно на нее переключили транспортное движение с прибрежной полосы Кобулети.
Новая дорога позволит снизить время путешествия из Тбилиси в Батуми на 20-30 минут.
На мероприятии открытие Кобулетской объездной дороги присутствовали премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и другие официальные лица.
«Новая Кобулетская объездная дорога является важнейшим проектом для экономики региона и страны. Этой дорогой много сел будут связаны с центральной магистралью. Переход транспортного движения с прибрежной полосы на новую дорогу будет способствовать полноценному развитию туризма в регионе», — заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.
Проект финансировал Азиатский банк развития (ADB), и его договорная стоимость составляет 209 852 079 лари.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна