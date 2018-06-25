Открылась Кобулетская объездная дорога

25.06.2018 17:17 Открылась Кобулетская объездная дорога. 18-киллометровую дорогу запустили в эксплуатацию с сегодняшнего дня. Именно на нее переключили транспортное движение с прибрежной полосы Кобулети.



Новая дорога позволит снизить время путешествия из Тбилиси в Батуми на 20-30 минут.



На мероприятии открытие Кобулетской объездной дороги присутствовали премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и другие официальные лица.



«Новая Кобулетская объездная дорога является важнейшим проектом для экономики региона и страны. Этой дорогой много сел будут связаны с центральной магистралью. Переход транспортного движения с прибрежной полосы на новую дорогу будет способствовать полноценному развитию туризма в регионе», — заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.



Проект финансировал Азиатский банк развития (ADB), и его договорная стоимость составляет 209 852 079 лари.















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