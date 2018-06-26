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Бахтадзе: Верхний предел правительственных расходов должен быть 3,9% ВВП


26.06.2018   13:43
«Снижение правительственных расходов до 3,9% ВВП является тем пределом, по которому управляется успешная экономика», — заявил премьер — министр Мамука Бахтадзе на брифинге в администрации правительства, где представил запланированные структурные изменения в правительстве.

По его словам, постепенно, в результате структурной оптимизации, правительственные расходы будут снижены и поэтапно достигнут 3,9% от внутреннего валового продукта страны.

«Это лучшая практика, международный опыт. Это предел, по которому управляется успешная экономика, несмотря даже на её небольшой размер. Исходя их этого, мы взяли для себя данный ориентир», — заявил Мамука Бахтадзе.

Как сегодня отметил премьер — министр, в структуре правительства Грузии останется 10 министерств и один аппарат госминистра.






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