Банки Грузии увеличили прибыль в январе-мае на 3,0%

26.06.2018 17:52 Чистая прибыль банков Грузии в национальной валюте увеличилась в январе-мае 2018 года на 3,0 процента в годовом выражении до 362,466 миллиона лари ($146,962 миллиона) с 352,044 миллиона лари ($145,587 миллиона) годом ранее, сообщил во вторник Нацбанк.



В 2017 году чистая прибыль банков страны увеличилась на 28,1 процента в годовом выражении до 869,798 миллиона лари ($335,544 миллиона).



Совокупные доходы банков в январе-мае текущего года сократились до 1,627 миллиарда лари с 1,815 миллиарда в январе-мае 2017 года, а расходы - до 1,213 миллиарда лари с 1,422 миллиарда.



Активы коммерческих банков Грузии выросли к 1 июня 2018 года до 35,252 миллиарда лари с 29,730 миллиарда годом ранее.



Общий объем обязательств банков к 1 июня текущего года составил 30,631 миллиарда лари в сравнении с 25,641 миллиарда годом ранее.



Объем депозитов в банках к 1 июня 2018 года достиг 20,022 миллиарда лари в сравнении с 16,375 миллиарда лари на 1 июня 2017 года.



Акционерный капитал банков вырос к 1 июня 2018 года до 4,621 миллиарда лари с 4,089 миллиарда годом ранее.



В Грузии на 1 июня 2018 года работало 16 коммерческих банков. В уставном капитале 15 коммерческих банков Грузии присутствует иностранный капитал.















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