TNT и DHL задумались об иске в европейский суд из-за ограничения конкуренции в Грузии

27.06.2018 10:13 Логистические компании TNT и DHL планируют обратиться в европейский суд в связи с проблемами, связанными с работой на рынке Грузии, сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2".



Согласно данным телеканала, последние три года государственный почтовый оператор "Почта Грузии" фактически обладает монополией на пересылку посылок и других грузов для госструктур. Это, по мнению TNT и DHL, исключает наличие на рынке почтовых услуг свободной и справедливой конкуренции, из-за чего оба логистических оператора несут убытки.



Законодательство Грузии формально не запрещает государственным ведомствам пользоваться услугами других операторов, но в то же время предоставляет им право сотрудничать с "Почтой Грузии" без объявления тендера на закупку логистических услуг. В результате госструктуры де-факто не пользуются услугами частных компаний.



Телеканал сообщает, что TNT подавала иск в Конституционный суд Грузии, где дело рассматривается уже более полутора лет, но никакое решение до сих пор не вынесено. В международной компании подозревают, что интересы "Почты Грузии" лоббируются высокопоставленными чиновниками, которые мешают принятию судом объективного решения. "Все происходящее является частью государственной политики. Для нас совершенно очевидно, что государство пытается сделать "Почту Грузии" монополистом", - заявила журналистам региональный директор TNT Нино Ментешашвили.



В свою очередь, региональный директор DHL Зураб Сабанадзе считает, что сложившаяся ситуация противоречит принципам свободной экономики и мешает развитию страны. "Рынок почтовых перевозок стал неконкурентным, соответственно, качество услуг не будет расти", - убежден он.















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