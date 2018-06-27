Соглашение о двусторонней торговле между Грузией и Китаем вступило в силу

27.06.2018 10:25 Китай и Грузия снизили свои тарифы на двустороннюю торговлю в рамках соглашения о свободной торговле, подписанного двумя странами в начале этого года.



FTA, подписанное 14 мая, является первым FTA, подписанным между Китаем и евразийским государством, и является очень значительным для Грузии, поскольку Китай - третий по величине торговый партнер и второй по величине источник импорта для Грузии.



Торговая сделка предусматривает устранение грузинских тарифов на 96,5 процентов тарифных позиций. В течение пяти лет после вступления соглашения в силу, Китай отменит свои тарифы на 93,9 процента торговых позиций из Грузии.



В 2014 году объем торговли между двумя странами достиг 960 млн. долл. США, а прямые нефинансовые инвестиции Китая в Грузию составили 530 млн. долларов.

За пять месяцев банки Грузии увеличили прибыль на 3%





По итогам первых пяти месяцев 2018 года объем чистой прибыли банков Грузии составил 362,5 млн лари ($146,9 млн), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 26 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный банк страны.



В 2017 году за аналогичный период чистая прибыль банков увеличилась на 28,1%. Совокупные доходы банков в январе — марте составили 1,627 млрд лари ($666 млн), что на 10,3% меньше, чем за пять месяцев 2017 года. Расходы сократились на 13,4%, до 1,213 млрд лари ($496 млн).



Отметим, по состоянию на 1 июня 2018 года в Грузии работали 16 банков, в 15 из которых присутствует иностранный капитал. В середине июня Национальный банк Грузии снизил минимальные резервные требования в местной валюте с 7% до 5%.

















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