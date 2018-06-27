Американские конгрессмены за оформление двухстороннего торгового соглашения с Грузией

27.06.2018 13:06 Американские конгрессмены 26 июня обратились к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру с двухпартийным письмом с просьбой оформить соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами Америки и Грузией.



По информации министерства иностранных дел Грузии, инициаторами письма являются председатель Демократического партнерства Конгресса США, конгрессмен Питер Роскам (республиканец, Иллинойс) и сопредседатель, конгрессмен Дэвид Прайс (демократ, Северная Каролина). Письмо подписывают 30 конгрессменов республиканцев и демократов.



«Мы, твердые сторонники двухсторонних отношений США и Грузии призываем вас активно рассмотреть начало переговоров в целях оформления двухстороннего торгового соглашения с Грузией», — отмечается в письме.



В письме подчеркивается ключевое положение Грузии между Ираном, Турцией и Россией.



«Грузия представляет собой ворота для восьми государств Центральной Азии, которые не имеют выхода в море, что в целом охватывает 120 млн населения и экономику в 300 млрд долларов США. Через Грузию также проходит маршрут альтернативного энергоснабжения Азии и Европы», — отмечают конгрессмены.



Конгрессмены подчеркивают значительные экономические реформы в Грузии в последний период, особенно с точки зрения совершенствования налоговой и регулирующей рамки, что создает благоприятные условия для инвестиций.



По их словам, углубление экономической интеграции между США и Грузией еще больше будет способствовать дальнейшему укреплению мира, стабильности и экономического развития в регионе. Это создаст больше возможностей для инвестиций в Грузии для американских компаний и поможет обеспечить безопасность региона.



Конгрессмены отмечают, что в условиях негативного экономического давления на регион, что вызвано агрессией, которую Россия ведет путем деструктивных действий экономического и торгового характера, оформление торгового соглашения между США и Грузией никогда не было таким ценным.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

