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В Грузии мужчины владеют большим состоянием, чем женщины


27.06.2018   19:32
Национальная служба статистики Грузии вместе с "Банком развития Азии" представила результаты исследования, касающегося сбора данных, владения активов, и предпринимательства с гендерной точки зрения. До начала презентации заместитель исполнительного директора Грузстат Тенгиз Цеквава заявил журналистам, что исследование явствует о том, что в Грузии ощутимо большая разница между мужчинами и женщинами по владению некоторых активов.

По его же словам, исследование преследовало целью установить, как владеет население Грузии разного рода активами, которые в конечном итоге определяют роль женщины. А также, насколько способствует усилению этой роли, и насколько это сбалансировано с гендерной точки зрения.

"Данное исследование преследует целью создание методологии, которое проводит отделение статистики ООН в течение последних 4-5 лет. По результатам этого исследования, мы в Грузии практически помогаем в создании глобальной методологии о том, как распределены активы между мужчинами и женщинами. Исследование явствует, что практически по всем активам у мужчин гораздо больше активов, и их стоимости. Разница достаточно большая в сельских поселениях, чем в городе. Достаточно значимая разница в случае сельскохозяйственной земли, то есть владение такой землей среди мужчин распространено вдвое, и больше раз, чем среди женщин"- заявил Цеквава.

По словам заместителя исполнительного директора Грузстат, кроме того, такой же тенденцией характеризуются активы другого рода, например жилая, и другого рода недвижимость.

По словам Цеквава, данное исследование проводилось по всей Грузии.

"Исследование было одноразовое, оно включило около 3 000 домашних хозяйств, где отдельно были опрошены женщины и мужчины. Что касается периода опроса, исследование проводилось в течение трех месяцев, в конце 2015-2016 года"- заявил Тенгиз Цеквава.






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