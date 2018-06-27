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В Турции стали подделывать носки грузинского бренда


27.06.2018   19:51
В последнее время на рынках появились носки, патентом на производство которых владеет грузинская компания AlterSocks. Дизайн компании зарегистрирован, что означает, что другим производителям запрещено использовать такой дизайн без ее согласия.

Соучредитель AlterSock Рези Беселашвили опубликовал пост на своей Facebook странице, в котором говорится о незаконном использовании продукции этой компании.

По его словам, несколько дней назад юристы нашли крупных перепродавцов, занимающихся этим делом. У них изъяли незаконный товар, а дело передано для расследования в суд.







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