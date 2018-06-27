Грузия оформит с Гонконгом соглашение о свободной торговле

27.06.2018 20:28 Заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, который находится с рабочим визитом и принимает участие в «Саммите пояса и пути», 28 июня подпишет соглашение о свободной торговле с «Гонконгом Китаем».



Цель соглашения — определение условий свободного движения товаров и содействие торговле услугами между специальным административным районом Китайской Народной Республики Гонконгом и Грузией.



Соглашение нового поколения между сторонами покрывает такие темы, как таможенное и торговое содействие, права интеллектуальной собственности, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры и т.д. Согласно условиям в сфере обслуживания, для Грузии привлекательным является сфера туризма, а также транспортное обслуживание в направлении морских перевозок пассажиров и транспортировки грузов.



В рамках визита также планируется выступление Геннадия Арвеладзе с докладом на «Саммите пояса и пути», а также двухсторонняя встреча с секретарем по вопросам коммерции и экономического развития Гонконга Эдвардом Яу.























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