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Грузия оформит с Гонконгом соглашение о свободной торговле
27.06.2018 20:28
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, который находится с рабочим визитом и принимает участие в «Саммите пояса и пути», 28 июня подпишет соглашение о свободной торговле с «Гонконгом Китаем».
Цель соглашения — определение условий свободного движения товаров и содействие торговле услугами между специальным административным районом Китайской Народной Республики Гонконгом и Грузией.
Соглашение нового поколения между сторонами покрывает такие темы, как таможенное и торговое содействие, права интеллектуальной собственности, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры и т.д. Согласно условиям в сфере обслуживания, для Грузии привлекательным является сфера туризма, а также транспортное обслуживание в направлении морских перевозок пассажиров и транспортировки грузов.
В рамках визита также планируется выступление Геннадия Арвеладзе с докладом на «Саммите пояса и пути», а также двухсторонняя встреча с секретарем по вопросам коммерции и экономического развития Гонконга Эдвардом Яу.
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