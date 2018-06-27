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Пограничный переход в Сарпи возобновил работу в обычном режиме
27.06.2018 20:41
По информации МВД Грузии, пограничный переход на грузино-турецкой государственной границе Сарпи уже возобновил работу в обычном режиме.
«Временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов на грузино-турецкой государственной границе (на участке «Сарпи») отменено, движение на границе восстановлено в двустороннем направлении», — сообщили в МВД.
К этому времени на таможне скопилась очередь. Грузинская сторона поэтапно пропускает пешеходов и автомобили через границу.
Сегодня недалеко от пограничного пункта Сарпи на турецкой стороне произошло обрушение части скалы, в связи с чем движение по автомагистрали Сарпи-Трабзон было закрыто на несколько часов.
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