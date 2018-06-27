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«Доппельмайер» провел тренинг для специалистов горных курортов Грузии
27.06.2018 21:13
89 специалистов, которые обслуживают канатные дороги австрийской компании «Доппельмайер» на горных курортах Грузии - в Бакуриани, Гудаури, Хацвали (Сванетия) и Годердзи (Аджария), в течение 22 дней проходили учебный курс в целях повышения квалификации.
Тренинг был организован на основании соглашения между Компанией развития горных курортов Грузии Министерства экономики и одной из ведущих компаний по производству канатных дорог в мире австрийской «Доппельмайер», сообщает сегодня, 27 июня, «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественный вещатель.
Договор предусматривает переподготовку персонала на горнолыжных курортах Грузии для безопасного управления и эксплуатации канатных дорог. Технический персонал после прохождения тренингов получил соответствующие сертификаты.
По словам руководителя Компании развития горных курортов Грузии Александра Онопришвили, курсы повышения квалификации для сотрудников компании ежегодно проходят как в Грузии, так и разных странах Европы.
Днем 16 марта на канатной дороге в Гудаури произошла авария, в результате которой пострадали 11 человек. Спустя несколько часов после инцидента Компания развития горных курортов, которая отвечает за канатки, связалась с «Доппельмайер» - поставщиком вышедшего из строя подъемника.
На следующий день в Грузию прибыли представители австрийской компании и специалисты французского «Бюро Веритас» для изучения причин аварии. Канатная дорога на вершине горы Садзели предназначена для опытных лыжников и сноубордистов.
В результате аварии, причиной которой эксперты после изучения обстоятельств инцидента назвали человеческий фактор, несколько гондол, на которых находились туристы, съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом.
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