«Доппельмайер» провел тренинг для специалистов горных курортов Грузии

27.06.2018 21:13 89 специалистов, которые обслуживают канатные дороги австрийской компании «Доппельмайер» на горных курортах Грузии - в Бакуриани, Гудаури, Хацвали (Сванетия) и Годердзи (Аджария), в течение 22 дней проходили учебный курс в целях повышения квалификации.



Тренинг был организован на основании соглашения между Компанией развития горных курортов Грузии Министерства экономики и одной из ведущих компаний по производству канатных дорог в мире австрийской «Доппельмайер», сообщает сегодня, 27 июня, «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественный вещатель.



Договор предусматривает переподготовку персонала на горнолыжных курортах Грузии для безопасного управления и эксплуатации канатных дорог. Технический персонал после прохождения тренингов получил соответствующие сертификаты.



По словам руководителя Компании развития горных курортов Грузии Александра Онопришвили, курсы повышения квалификации для сотрудников компании ежегодно проходят как в Грузии, так и разных странах Европы.



Днем 16 марта на канатной дороге в Гудаури произошла авария, в результате которой пострадали 11 человек. Спустя несколько часов после инцидента Компания развития горных курортов, которая отвечает за канатки, связалась с «Доппельмайер» - поставщиком вышедшего из строя подъемника.



На следующий день в Грузию прибыли представители австрийской компании и специалисты французского «Бюро Веритас» для изучения причин аварии. Канатная дорога на вершине горы Садзели предназначена для опытных лыжников и сноубордистов.



В результате аварии, причиной которой эксперты после изучения обстоятельств инцидента назвали человеческий фактор, несколько гондол, на которых находились туристы, съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

