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Польша тестирует новый железнодорожный маршрут в Китай через территорию Грузии
27.06.2018 21:24
Польская компания PKP LHS приступила к тестированию нового маршрута в Китай, который будет пролегать через территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Об этом сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на Центр транспортных стратегий.
Из Евротерминала в Славкуве, принадлежащего PKP LHS, отправлен пробный контейнер в Китай. По пути в Поднебесную он проследует по Транскаспийскому маршруту, то есть по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана.
«Мы запускаем маршрут, который короче морского пути и намного дешевле, чем воздушный транспорт. Он соответствует потребности экспедиторов и операторов, которые хотят избежать длительного морского транспорта, обойти очереди на погрузку в азиатских портах, эффективно пересекать границу с Европейским союзом и обеспечивать доставку грузов just-in-time», — отметил глава PKP LHS Збигнев Трачихлеб.
Запуск пробного контейнера был организован при содействии австрийской компании Far East Land Bridge («дочки» российской «РЖД Логистика»). Детали проекта и сотрудничества между компаниями не сообщаются.
Ранее PKP LHS протестировала новый маршрут для доставки грузов из Евросоюза в Иран. Этот путь также прошел через территорию Украины. Из Славкува в Астару, на границе с Азербайджаном, контейнер доставили 9 дней, в обратном направлении — за 13 дней.
Напомним, что компания PKP LHS управляет ширококолейной ж/д магистралью, которая пролегает от границы с Украиной до Славкува. Ее протяженность составляет около 395 км. В 2016 году PKP LHS стала участником Транскаспийского маршрута и пытается активно развивать новые маршруты в восточном направлении.
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