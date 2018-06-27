Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских авиакомпаний

27.06.2018 21:59 Грузия закрыла воздушное пространство страны для двух сирийских авиакомпаний в ответ на решение Дамаска признать независимость двух бывших грузинских автономий, сказал Рейтер глава службы аэронавигации Грузии.



Одна из авиакомпаний, попавших под запрет, Cham Wings, фигурировала в опубликованном в апреле расследовании Рейтер в качестве перевозчика российских военных наемников, принимающих участие в боевых действиях в Сирии.



"Я могу подтвердить, что воздушное пространство Грузии закрыто для двух сирийских авиакомпаний: Syrian Air и Cham Wings," - сказал Рейтер Гоча Мезвришвили.



"Оно будет закрыто для любых сирийских авиакомпаний... Мы приняли это решение после того, как Сирия признала независимость наших оккупированных регионов".



Syrian Air, также известная как Syrian Arab Airlines, не ответила на просьбу Рейтер о комментарии, направленную в московский офис авиакомпании. Представитель Cham Wings в Сирии сказал, что компания рассмотрит направленные им вопросы агентства.



Грузия в мае начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией после того, как Дамаск последовал примеру России, признавшей независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии после войны в августе 2008 года.



По данным сервиса flightaware.com, полеты между Россией и Сирией с использованием воздушного пространства Грузии прекратились в июне и с тех пор авиаперевозчики вынуждены летать через Каспийское море вдоль берега Азербайджана, что увеличило время полета между Москвой и Дамаском на 30 минут до пяти часов.



Мезвришвили сообщил, что его ведомство направило письмо с просьбой об отказе авиакомпаниям Cham Wings и Syrian Air, единственным осуществлявшим полеты между РФ и Сирией, использовать воздушное пространство Грузии в европейскую Организацию по безопасности аэронавигации, членом которой Грузия является с 2014 года.



Россия является наиболее влиятельным союзником сирийского президента Башара Асада, чья администрация зависит от финансовой и военной помощи Москвы.



Журналистское расследование Рейтер обнаружило, что чартерными рейсами сирийской авиакомпании Cham Wings из Ростова-на-Дону в Дамаск летали российские военные наемники, которые сражаются на стороне сил Асада.



Кремль отрицает причастность к наемникам, однако в ходе расследования было обнаружено, что наемники, вернувшиеся из Сирии очередным рейсом Cham Wings, направлялись на военную базу министерства обороны РФ.



Рейтер











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