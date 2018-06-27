Бахтадзе: Почти половина населения занимается сельским хозяйством

27.06.2018 22:51 Сегодня почти половина нашего населения занимается сельским хозяйством, тогда как в нашей экономике доля сельского хозяйства не составляет и 10-ти процентов. Эта диспропорция и является главным источником бедности, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ответ на вопрос одного из студентов по поводу содействия сельскому хозяйству в ходе встрече, проведенной в Ботаническом саду в Зугдиди.



По словам Мамуки Бахтадзе, нужно значительно изменить существующие в сельском хозяйстве подходы.

«Сегодня почти половина нашего населения занимается сельским хозяйством, тогда как в нашей экономике доля сельского хозяйства не составляет и 10-ти процентов. Эта диспропорция и является главным источником бедности. Это означает то, что нам нужно значительно изменить те подходы, которые у нас есть в сельском хозяйстве. Мы получили экономическую модель, которая тотально ориентирована на импорт и это очень плохая модель. Не потому, что свободная торговля не хороша, а потому, что это связано с определенными несправедливыми правилами игры, что вызвало такой упадок в сельском хозяйстве», - заявил Мамука Бахтадзе.



Глава правительства акцентировал внимание на инициативе освобождения натуральных молока и молочных продуктов от НДС, назвав это значительным.



«Крестьянин получит больше прибыли, поскольку будет дороже продавать натуральное молоко, будет доволен и производитель, так как вместо молочного порошка, который импортируется, будет использовать местное, натуральное молоко. Таких направлений очень много, где нужны соответствующие решения и создание соответствующих налоговых условий», - отметил Мамука Бахтадзе.



По его же словам, однако, этого не достаточно и с целью увеличения доли сельского хозяйства необходим переход от натурального хозяйства к активной реальной экономике, чтобы сельскому населению была дана возможность включиться в экономическую жизнь.



По заявлению премьера, это должно быть сделано посредством целевых и ориентированных на результат программ. Мамука Бахтадзе акцентировал внимание и на уникальном климате Мегрелии, отметив, что он дает возможность для развития такого типа культур, искусственное выращивание которых в других странах почти что невообразимо.















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