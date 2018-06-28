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МВФ поддержал выдачу 42,25 млн долларов для Грузии


28.06.2018   11:28
Международный валютный фонд поддержал выдачу 42,25 млн. долларов США для Грузии.

Согласно пресс-релизу, опубликованному организацией, совет исполнительных директоров фонда одобрил второй обзор трехлетней программы Грузии при поддержке «Механизма расширенного финансирования».

Эта программа началась 12 апреля 2017 года и в целом и предусматривает перечисление около 285 млн долларов США (210,4 миллиона долларов США — Специальные права заимствования). Цель программы — поддержать экономические реформы правительства.

Остальная часть выплат, предусмотренных программой, будет осуществляться в случае успешного завершения следующих четырех обзоров, которые проводиться два раза в год.






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