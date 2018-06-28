МВФ: Нацбанк Грузии должен продолжить отслеживать цены, зарплаты, монетарные и финансовыми параметры

28.06.2018 13:13 Международный валютный фонд считает, что в Грузии монетарная политика соответствует текущей ситуации.



«Режим таргетирования инфляции, наряду с плавающим обменным курсом, очень пригодился Грузии. Существующий режим нужно усилить. Центральный банк должен продолжить отслеживать цены, зарплаты, монетарные и финансовыми параметры и проведение соответствующей монетарной позиции», — говорится в пресс-релизе МВФ.



МВФ дает несколько рекомендаций соответствующим структурам Грузии.



«Структура управления кризисом должна быть адаптирована к наилучшей международной практике. Нужно усовершенствовать процедуры по управлению стрессами, создать рамки банковской резолюции и порядок предоставления ликвидности в условиях стресса. Нужно ускорить проведение структурных реформ, содействующих начавшемуся росту экономики для того, чтобы движущей силой роста в среднесрочной перспективе стал частный сектор.



Ускорение реформ, рост инфраструктурных инвестиций, улучшение образования и повышение конкурентноспособности являются предпосылками устойчивого и инклюзивного роста», — считает заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан, заявление которого публикует МВФ.



Кроме того, МВФ поддержал выделение Грузии 42,25 млн долларов США.















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