Бизнес в регионах имеет проблему доступности финансов и квалификации рабочей силы - омбудсмен

28.06.2018 14:49 У бизнеса в регионах проблема доступности финансов, и квалификации рабочей силы – заявил бизнес омбудсмен Ираклий Леквинадзе, представляя отчет за полугодие, и говорил об основных, важных направлениях.



"У нас пять основных направлений, которые на данном этапе мы считаем важными. Первое, это деятельность, связанная с судебными тяжбами, сроками, и специализацией. А также часть бюрократии, особенно в среднем звене административных органов. Важно, чтобы эта коммуникация стала более эффективной. Из встреч в регионах особенно выявилось, что у бизнеса в регионах проблема доступности финансов, и квалификации рабочей силы. В регионах особенно бывают задержки во время инвестиционных проектов, когда некоторые ангажированные группы стараются мешать в этом контексте. А также мы полагаем, что в части регуляций необходима систематизация, чтобы многие непродуманные инициативы не создали бизнесу проблему адаптации с этими регуляциями. В период за январь-май мы провели более чем 600 встреч с бизнес сектором, выдали до 80 рекомендаций, а показатель удовлетворения в рамках 70%"- заявил Ираклий Леквинадзе.



По его же словам, важно усилить коммуникацию, и принимать больше решений в пользу бизнеса.



"Очень часто разные ведомства быстро инициируют ряд вопросов. Например, это касается закона "О безопасности труда", есть регуляции, связанные с азартными играми, вопросы, связанные с органическим законом о земле, которые были инициированы таким образом, что было мало коммуникации с бизнесом, или же они сумбурные. Поэтому мы думаем, что усиление коммуникации, большая включенность бизнеса, и больше решений в пользу бизнеса дадут важные результаты с данной точки зрения"- заявил Ираклий Леквинадзе.

















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