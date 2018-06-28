Саралидзе: Скрытые записи, которые я передал комиссии, сегодня я предоставил и в МВД

28.06.2018 20:53 По заявлению отца убитого несовершеннолетнего на улице Хорава Зазы Саралидзе, он передал МВД скрытые записи двух несовершеннолетних.



«Те скрытые записи, которые я передал комиссии, сегодня я предоставил и в МВД. Сегодня мы оформили официальную документацию по предоставленным мной доказательствам и говорили о некоторых деталях.



Это скрытые записи несовершеннолетних, которые я предоставил и следственной комиссии. Я просто пришел, чтобы все это официально оформить», — заявил Саралидзе.



По его словам, данные материалы будет прикреплены к делу.















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