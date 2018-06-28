|
|
Саралидзе: Скрытые записи, которые я передал комиссии, сегодня я предоставил и в МВД
28.06.2018 20:53
По заявлению отца убитого несовершеннолетнего на улице Хорава Зазы Саралидзе, он передал МВД скрытые записи двух несовершеннолетних.
«Те скрытые записи, которые я передал комиссии, сегодня я предоставил и в МВД. Сегодня мы оформили официальную документацию по предоставленным мной доказательствам и говорили о некоторых деталях.
Это скрытые записи несовершеннолетних, которые я предоставил и следственной комиссии. Я просто пришел, чтобы все это официально оформить», — заявил Саралидзе.
По его словам, данные материалы будет прикреплены к делу.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна