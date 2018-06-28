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Страны Балтии к 2025 году выйдут из российской энергосистемы
28.06.2018 21:05
Лидеры прибалтийских стран и Польши в четверг подпишут долгожданное соглашение о присоединении своих электросетей к Евросоюзу к 2025 году, которое положит конец их энергозависимости от России.
Столбы электропередач вблизи города Вирбалис, Литва, 10 февраля 2017 года. REUTERS/Kacper Pempel
На протяжении почти десяти лет страны разрабатывали этот дорогостоящий, технически сложный и сопряженный с политическими трудностями проект отсоединения Эстонии, Латвии и Литвы от энергосистемы России на фоне усиливающегося беспокойства по поводу влияния Москвы в регионе.
Страны Балтии, которые с 2004 года являются членами ЕС и НАТО, считают нынешнюю ситуацию снабжения электроэнергией одной из основных угроз национальной безопасности.
Соглашение, с копией которого удалось ознакомиться Рейтер, будет подписано главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на полях саммита ЕС в Брюсселе.
“Мы девять лет работали над этим соглашением”, - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг в интервью радиостанции LRT.
“Это последнее препятствие на нашем пути, которое отделяет нас от настоящей энергетической независимости, - сказала она. “Этот инструмент шантажа, который использовался (Россией) для подкупа наших политиков и вмешательства в нашу политическую жизнь, больше не будет существовать”.
Согласно условиям сделки, электросети Прибалтики синхронизируют с энергосистемой Евросоюза через уже имеющуюся смычку LitPol Link между Литвой и Польшей, а также при помощи нового высоковольтного кабеля постоянного тока, который будет проходить по дну Балтийского моря, огибая территориальные воды Калининградской области.
Стоимость проекта, который, как ожидается, будет утвержден в августе, составит около 560 миллионов евро, сообщил дипломатический источник.
“Я думаю, это историческое событие, которое поможет, наконец, решить вопрос энергетической независимости стран Балтии”, - сказал Рейтер министр экономики Латвии Арвил Ашераденс.
По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, строительство подводного кабеля мощностью около 700 мегаватт может быть завершено к 2025 году.
Брюсселю еще предстоит обсудить с Москвой вопрос обеспечения подачи электроэнергии Калининграду, который сейчас синхронизирован с материковой Россией через Прибалтику.
Россия никогда не прекращала подачу электроэнергии странам Балтии и не выражала подобных угроз, однако Эстония, Латвия и Литва опасаются сбоя электроснабжения и говорят об отсутствии транспарентности в вопросе обслуживания российских электросетей.
Рейтер
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