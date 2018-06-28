МВФ: Устойчивость экономики Грузии отражает усилие сильной экономической политики

28.06.2018 21:13 Текущее экономическое оздоровление делает возможным осуществление таких реформ, которые будут содействовать устойчивости к внешним шокам, и более высокому и инклюзивному экономическому росту - сказано во втором обзоре отчета текущей программы, поддержанной "Механизмом расширенного финансирования" Международного валютного фонда.



Согласно документу, экономическому росту в Грузии содействовало усиление внешней позиции в результате роста экспорта, туризма, и денежных переводов.



В результате осуществленной экономической политики оценка Международного валютного фонда позитивная, по сравнению с первой оценкой миссии прогноз экономического роста 2018 года улучшился на 0,6 процентных пунктов, и составил 4,8%. В то же время, в результате структурных реформ в среднесрочный период ожидается в среднем более высокий, 5,2% экономический рост. В документе есть позитивные оценки также в связи с другими макроэкономическими показателями.



МВФ подчеркивает, что экономика Грузии показала сравнительно высокую устойчивость к внешнему шоку 2014 года. Фонд подтверждает, что устойчивость экономики отражает усилие сильной экономической политики. А также в отчете сказано, что грузинская сторона предусмотрела рекомендации фонда 2016 года, и произошло эффективное управление фискального дефицита. Бюджет 2017 года в результате сокращения текущих расходов, и роста непрямых налогов, сделал возможным рост государственных инвестиций. Банковский сектор сохранил стабильность, что в значительной степени является результатом сильного пруденциального регулирования и надзора.



МВФ подчеркивает, что власть идентифицировала необходимость устранения структурных проблем путем ускорения инфраструктурных проектов, и улучшения уровня образования. Фонд приветствует данное решение, и подтверждает, что дополнительные инвестиции в инфраструктуре и образовании необходимы для искоренения структурных проблем, и улучшения потенциального экономического роста.



В заключениях и оценках валютного фонда акцент делается на реформы, успешно осуществленные властью в разных направлениях с точки зрения экономического развития, значительных шагах вперед, и позитивных результатах этих реформ.



Информацию о втором обозрении отчета текущей программы "Механизм расширенного финансирования", поддержанной Валютным фондом, распространило Министерство экономики.



















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