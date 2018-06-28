Минэкономики: Международный валютный фонд полностью одобряет экономические и структурные реформы Грузии

28.06.2018 21:38 Международный валютный фонд приветствует эконмическую политику правительства Грузии, преследующую целью сохранение макроэкономической стабильности и содействие росту экономики - сообщили "Интерпрессньюс" в Министерстве экономики и устойчивого развития.



По их же информации, эта позиция еще раз подтверждается во втором обзоре отчета текущей программы Валютного фонда, утвержденной Советом исполнительных директоров фонда 27 июня 2018 года.



По оценке миссии МВФ, выполнены все предусмотренные программой количественные критерии, большинство со значительным перевыполнением.



"В обзоре фонд делает акцент на важные шаги с точки зрения экономического развития в стране, и улучшение - экономический рост был выше ожидаемого, инфляция понизилась, фискальные, и внешние экономические параметры улучшились, государственный долг сокращается. Важный прогресс также с точки зрения проведения структурных реформ. В то же время сбалансированы возможные риски, влияющие на экономику Грузии.



По оценке Валютного фонда, наметились значительные улучшения, что преследуют целью высокий и инклюзивный рост, обеспечение устойчивости экономики, и улучшение образования, инфраструктуры и конкурентоспособности"- сказано в информации, распространенной министерством.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

