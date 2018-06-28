Тбилисская телевышка станет туристическим объектом

28.06.2018 22:19 Мэрия Тбилиси планирует использовать туристический потенциал столичной телевизионной вышки. Презентация проекта состоялась на встрече мэра города Кахи Каладзе с бизнес-сектором.



Как заявляют городские власти, в настоящее время разрабатывается несколько концепций, одна из которых будет окончательно оформлена к концу года. Работы осуществит эстонская компания KOKO architects, которая в 2012 году реализовала аналогичный проект в Таллинне. Как заявляют в мэрии, после реконструкции число посетителей таллиннской телебашни выросло с 3-4 тысяч до 150 тысяч человек.



В соответствии с планами грузинских властей, тбилисская телевизионная вышка сохранит свое первоначальное предназначение и функцию. При этом ее оснастят дополнительной платформой (она может быть установлена на высоте 85 метров), которая, возможно, будет подвижной. На платформе разместятся кафе и смотровая площадка. В мэрии обсуждают и дополнительные компоненты, в частности, для использования возможностей телебашни любителями экстремальных видов спорта.



Нынешняя телевышка Тбилиси была построена в 1972 году взамен старой. Конструкция высотой 274,5 метра стоит на дополнительном (естественном) возвышении – горе Мтацминда, поэтому её реальная высота над уровнем моря значительно выше – 719,2.



СОВА











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