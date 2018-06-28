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Гвенетадзе: Инфляция в Грузии сократилась до целевого уровня
28.06.2018 23:10
Инфляция в Грузии сократилась до целевого уровня, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе сегодня на пленарном заседании парламента.
По его словам, с начала 2018 года после исчерпания основной части действующих на инфляцию разовых факторов, как и ожидалось, показатель инфляции сократился и сохраняется около целевого уровня в 3 проц.
В мае годичная инфляция была 2,5 проц, ожидается, что в остальной период этого года инфляция будет в пределах целевого показателя, отметил он.
К.Гвенетадзе также сообщил, что основной задачей Национального банка Грузии является обеспечение стабильности цен, что важно для долгосрочного экономического роста и развития страны.
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